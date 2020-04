Yunanistan’ın Samos mülteci kampında yangın!

Yunanistan’ın Kuşadası’na yakın adası Samos’un Vathy kentindeki mülteci kampında bugün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Plastik malzemelerle yapılan derme çatma kulübelerin olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Samos itfaiyesinin anında müdahale ettiği yangında, mültecilerin kaldığı yaklaşık 10 kulübe tamamen yandı.

Yangının yemek pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin plastik malzemeyle kaplı kulübeye sıçramasıyla başladığı belirtildi.

CAN KAYBI VEYA YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Samos Belediye Başkanı George Stantzos ile Samos Vali Yardımcısı Vassilis Panourakis’in de söndürme çalışmalarını yakından takip ettiği yangında ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Mülteci kampında 8 bini konteynerlerde, geri kalanı ise kulübelerde olmak üzere çoğunluğu Suriyeli yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu belirtilirken, kampta, daha öncede defalarca yangın çıktığı açıklandı.

HÜKÜMETE TEPKİ BÜYÜDÜ

Kampın yıllar önce bin kişiye hizmet verecek şekilde kurulduğunu söyleyen Samos halkı, yangın sonrası sosyal medyada Yunan hükümetini hedef aldı.

Hükümetin mültecileri anakaraya çıkarmama politikası yüzünden tüm adalarda on binlerce mülteci biriktiğini, her an bir facianın yaşanabileceğini belirten Samos halkı adadaki mültecilerin en kısa sürede anakaraya gönderilmesi çağrısında bulundu.