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4 Eylül EBA TV canlı yayın saatleri açıklandı! İşte günün ders programı…

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Yeni eğiti sezonunda öğrenciler EBA TV üzerinden eğitimini sürdürürken ders programlarını da bu portaldan takip ediyor. MEB'in yayınladığı 4 Eylül ders programı ve canlı yayın saatleri de belli oldu.

00:09 -
Haberler Eğitim
4 Eylül EBA TV canlı yayın saatleri açıklandı! İşte günün ders programı…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimine 18 Eylül’e kadar bu şekilde devam edecek. Her gün EBA TV canlı yayınıyla tüm derslerin takibi kolayca yapılabiliyor. İşte günün ders programı ve saatleri…

4 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI LİSTESİ

4 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

4 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

4 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI 

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

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