EBA ders tekrarı nasıl izlenir? EBA ders tekrarı videoları…

EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Virüs sebebiyle kapatılan okullar EBA TV üzerinden devam ediyor. Yayınları kaçıranlar için ise EBA TV ders tekrar videoları da yayınlanıyor. İşte EBA ders tekrar videoları izleme linki…

EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?

EBA TV ders tekrarlarını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz…

EBA TV DERS TEKRARI İZLE

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

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