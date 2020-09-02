EBA TV 2 Eylül canlı yayını başladı! Günün ders programı açıklandı

EBA TV’de her sabah günün ders programına göre dersler yayınlanıyor ve öğrenciler pandemi sürecinde şimdilik dersleri evinden takip ediyor. 2 Eylül tarihli EBA TV canlı yayını başladı ve günün ders programı da yayınlandı.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
2 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
2 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
2 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
İLKOKUL