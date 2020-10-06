EBA TV 6 Ekim ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu!

Milli Eğiitm Bakanlığı’nın en çok kullanılan ve geniş içeriğiyle öğrencilere yol gösteren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınlar devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin haftalık ders programında bugün hangi derslerin olduğunu ve okulların açtığı canlı derslerin saatlerini sizler için yazımızda derledik. İşte günün programı…

6 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI





LİSE DERS PROGRAMI

EBA CANLI DERS ZAMAN ÇİZELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA’ya giriş yapabilirsiniz.