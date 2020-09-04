EBA TV canlı yayını başladı! 4 Eylül EBA ders programı…

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için TRT EBA Tv ve eba.gov.tr üzerinden yayınlar yapıyor. Ders programları ise gün gün olarak paylaşıldı.
4 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4