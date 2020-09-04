EBA TV canlı yayını başladı! 4 Eylül EBA ders programı…

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için TRT EBA Tv ve eba.gov.tr üzerinden yayınlar yapıyor. Ders programları ise gün gün olarak paylaşıldı.

4 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4