KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS önlisans sınavı için giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM'nin sınav yerlerini ve giriş belgelerini sınava bir hafta kala açıklaması bekleniyor.

KPSS önlisans sınav sonuçları ise ÖSYM tarafından 26 Kasım'da duyurulacak.

GEÇEN SENENİN KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS hazırlıklarını sürdüren adaylar için geçtiğimiz yıllarda çıkan sorular ve cevapları büyük önem taşıyor. Aşağıdaki link üzerinden 2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına erişebilirsiniz.