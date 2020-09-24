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KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

İki yıllık üniversite mezunu adayların katılım göstereceği KPSS önlisans sınavına başvurular 2 Eylül tarihinde tamamlandı. Memur olmak isteyen vatandaşların katılacağı KPSS önlisans sınavı tüm yurt genelinde 25 Ekim tarihinde yapılacak.

11:17 -
Haberler Eğitim
KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS önlisans sınavı için giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM'nin sınav yerlerini ve giriş belgelerini sınava bir hafta kala açıklaması bekleniyor.

KPSS önlisans sınav sonuçları ise ÖSYM tarafından 26 Kasım'da duyurulacak.

GEÇEN SENENİN KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS hazırlıklarını sürdüren adaylar için geçtiğimiz yıllarda çıkan sorular ve cevapları büyük önem taşıyor. Aşağıdaki link üzerinden 2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına erişebilirsiniz.

ÖNCEKİ SENELERİN KPSS SORULARI
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