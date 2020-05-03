LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2020 LGS’ye hazırlıklar devam ediyor. Öğrenciler okulların kapatılmasıyla birlikte uzaktan online eğitim ile çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sınav tarihinin ertelenip ertelenmediği araştırılıyor. MEB’den yapılan son açıklamada 7 Haziran’da uygulanacak olan sınavın ertelenmesine ilişkin henüz alınmış bir karar olmadığı açıklandı. İşte LGS sınav tarihi hakkındaki tüm detaylar…

2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB’in takvimine göre bu yıl LGS 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamasında ise “LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.” diyerek LGS tarihine değindi. LGS ile ilgili yeni açıklamalar 4 Mayıs 2020 tarihinde yapılabilir. LGS tarihinin değişmesi durumunda sayfamızda paylaşacağız.

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

LGS SORULARININ MÜFREDAT VE KAZANIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

8'inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS'nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI