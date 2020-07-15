LGS sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları için beklenen tarihe az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın (16 Temmuz) LGS sonuçlarını ilan edecek. İyi bir lisede okumak için LGS sınavına katılan yaklaşık 1.6 milyon 8. sınıf öğrencisi, yarın açıklanacak LGS sonuçları sonrasında tercih heyecanı yaşayacak. İşte ayrıntılar…

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarını yarın (16 Temmuz) meb.gov.tr üzerinden erişime açacak. LGs sonuçlarının saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları, 16 Temmuz erişime açılacak LGS tercih kılavuzu ile belli olacak. Öğrenciler, MEB tarafından açıklanacak puanlara göre yerleştirme tercihlerini yapabilecek.

Geçmiş yıllarda yayınlanan taban puanları, bu seneki tercihler hakkında bilgi veriyor.

LGS TABAN PUANLARI EKRANI



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercih işlemleriyle ilgili şunları söyledi;

Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.