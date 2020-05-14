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ÖSYM’den başvuru tarihi açıklaması… ÖSYM sınav takvimi güncellendi!

Virüs salgını ÖSYM'nin düzenlediği birçok sınavın başvuru tarihinde ve sınav tarihinde değişikliklere neden oldu. ÖSYM corona virüsü nedeniyle sınavların başvuru tarihini yeniden düzenledi ve internet sitesinde güncellenen sınav takvimini yayınladı...

11:20 -
Haberler Eğitim
ÖSYM’den başvuru tarihi açıklaması… ÖSYM sınav takvimi güncellendi!

ÖSYM, yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle sınavların başvuru tarihini güncelledi. Yapılan açıklamayla sınavlara dair yeni başvuru tarihleri yayınlandı.

ÖSYM’DEN GÜNCEL SINAV TAKVİMİ AÇIKLAMASI

ÖSYM’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir.

* 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır

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Son güncelleme: 11:49 14.05.2020
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