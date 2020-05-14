ÖSYM’den başvuru tarihi açıklaması… ÖSYM sınav takvimi güncellendi!

ÖSYM, yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle sınavların başvuru tarihini güncelledi. Yapılan açıklamayla sınavlara dair yeni başvuru tarihleri yayınlandı.
ÖSYM’DEN GÜNCEL SINAV TAKVİMİ AÇIKLAMASI
ÖSYM’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
*Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir.
* 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır