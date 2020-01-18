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Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı… Özür grubu atama sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen özür grubu atama sonuçları açıklandı. MEB’e bağlı öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri için yaptıkları tercihlerin sonuçları haberimizde...

09:50 -
Haberler Eğitim
Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı… Özür grubu atama sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü özür grubu atama sonuçları için tercihleri 2-7 Ocak tarihlerinde almıştı. Özür grubu atama sonuçları açıklandı ve tercih yapanlar internete akın etti. Haberimizin içerisinde link aracılığıyla atama sonuçlarını sorgulayabilirsiniz…

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Tercih sonuçları http://personel.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULA

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