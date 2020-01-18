Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı… Özür grubu atama sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü özür grubu atama sonuçları için tercihleri 2-7 Ocak tarihlerinde almıştı. Özür grubu atama sonuçları açıklandı ve tercih yapanlar internete akın etti. Haberimizin içerisinde link aracılığıyla atama sonuçlarını sorgulayabilirsiniz…

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Tercih sonuçları http://personel.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULA