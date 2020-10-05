VGM burs başvurusu nasıl yapılır, bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen karşılıksız burs için başvuru dönemi başladı. VGM burslarına başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki link üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI
VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020
Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020
Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020