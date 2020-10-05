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VGM burs başvurusu nasıl yapılır, bursu ne kadar?

Öğrencilere karşılıksız maddi destek imkanı sunan VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri için 15 Ekim tarihinden itibaren başlayacak başvurular ile ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek.

10:00 -
Haberler Eğitim
VGM burs başvurusu nasıl yapılır, bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen karşılıksız burs için başvuru dönemi başladı. VGM burslarına başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki link üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI

FOTO: SHUTTERSTOCK


VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 202015 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 202030 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 202030 Ekim 2020

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