YKS baraj puanı kaç? YKS baraj puanı düştü mü?

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan YKS için geri sayım başladı. YKS’ye katılacak adaylar, YKS baraj puanını merak ediyor. Peki YKS baraj puanı kaç oldu?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. YKS'de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. YKS birinci dönem ders konuları ile uygulanacak.

YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.