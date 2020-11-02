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YÖKDİL sınav başvuruları sona eriyor

Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL başvuruları bugün sona eriyor. YÖKDİL, 13 Aralık 2020 tarihinde, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Güncellenme: 09:56, 02/11/2020
Haberler Eğitim
YÖKDİL sınav başvuruları sona eriyor

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL başvuruları 2 Kasım saat 23:59 itibariyle sona erecek. Adaylar bugün YDS başvurusu yapmazlarsa 9 Kasım günü geç başvuru yapabilecekler.

YÖKDİL SINAV BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL sınav başvuruları ise, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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