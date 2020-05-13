AB turizmin yeniden başlaması için kurallar belirledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, önümüzdeki aylarda turizmin yeniden başlayabilmesi ve insanların otellerde konaklayıp, restoran ve plajlara güvenle gidebilmesi adına bazı kurallar belirledi.

Reuters’ın gördüğü bir belgeye göre AB Komisyonu, AB hükümetlerinden insanların Avrupa Birliği içinde farklı ülkelerde yaşayan ailelerini ve sevdiklerini görmeye izin vermelerini de değerlendirmelerini istedi.

Komisyon aynı zamanda zaruri olmayan seyahatler için 26 uluslu Schengen bölgesindeki sınırlandırmaların 15 Haziran’a kadar 30 gün daha uzatılmasını teklif etti.

UÇAKTA ORTA KOLTUĞA İZİN

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bugün, hava yollarının uçuşlara başlamak için orta koltuğu boş bırakması gerekmeyeceğini ancak uçak içerisinde ve hava limanında maske takmanın zorunlu tutulacağını açıklayacak.

Hava ulaşımı için belirlenen kurallar, AB Komisyonu’nun gümrük kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldırılması ve corona virüsü salgını nedeniyle yara alan turizm sektörünü canlandırmak için seyahat yasaklarını kaldırılması için hazırladığı rehber içerisinde yer alıyor. (REUTERS)