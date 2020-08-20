Altın fiyatları düştü mü? Kapalıçarşı gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç para?

Yatırımlarını altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, anlık altın fiyatlarını takip ediyor. Küresel ve yerel piyasalardaki hareketlere göre değişim gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda yatırımcısının yüzünü hayli güldürmüştü. İşte 20 Ağustos altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Kapalıçarşı'da 20 Ağustos saat 13.25 itibariyle gram altının satış fiyatı 454.88 lira olarak belirlendi. Kuyumcular vatandaşlardan gram altını ise 454.78 lira olarak alıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Yine aynı saat itibariyle çeyrek altın satış fiyatı, 748.50 olarak belirlendi. Çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculardan bu ücreti ödeyerek altın alabiliyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 739.50 TL.

YARIM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

20 Ağustos saat 13.25 itibariyle yarım altın fiyatları da belli oldu. Kapalıçarşı’da yatım altın satış fiyatı bin 498.50 liraya oldu. Yarım altın alış fiyatı ise bin 474.30 lira.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA OLDU?

Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini gören Cumhuriyet Altını, saat 13.25 itibariyle 2 bin 988.00 lira olarak fiyatlandı. Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 2 bin 949.10 lira.

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RUSYA’DAN GELEN AŞI HABERİ ETKİLEDİ

Bloomberg’ün aktardığına göre, Britanya merkezli Standard Chartered Bank, ABD tahvil faizlerindeki sıçramanın, Rusya’dan gelen aşı haberiyle birlikte salgının kontrol altına alınacağına dair yatırımcı umudunu yansıttığını belirtti.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities’in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.