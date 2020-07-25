Altın fiyatları kaç lira oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları zirvede!

Pandemi nedeniyle küresel piyasalarda altın ihtiyacının artmasıyla, Türkiye'de altın fiyatları zirveyi buldu. Gram altın fiyatı 418.23 liradan işlem görüyor. İşte 25 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ

Çeyrek altın: 691,00 Lira

Yarım altın: 1.380,30 Lira

Gram altın: 418,64 Lira

Cumhuriyet altın: 2.750,10 lira

BİRÇOK ETKEN ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Küresel ekonomiyi corona virüsü pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisi ile beraber fiyatların en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürdüğünü belirten Erkan, “Yükselen güvenli liman alımları, büyümenin zayıflaması, corona virüsü vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer alması gibi geniş perspektiften gelen desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olmaktadır.” dedi.