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Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı

Altın ve gümüş madenlerindeki devlet hakkı oranları, yüzde 25 artırıldı. İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk söz konusu kararın Hazine'ye destek amacıyla alınmış olabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr
16:29 -
Haberler Ekonomi
Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 3213 sayılı ‘Maden Kanunu’nda altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “3213 sayılı Maden Kanunu’na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk

YILDIRIMTÜRK: HAZİNE’YE DESTEK İÇİN OLABİLİR

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk konu hakkında sozcu.com.tr’ye yatığı açıklamada, söz konusu kararın Hazine’ye destek amacıyla alınmış olabileceğini belirtti.

Alınan kararın topraktan çıkarılan altının maliyetini artırabileceğini belirten Yıldırımtürk, “Dünyada bu rakam 1.000-1.200 dolar seviyesinde. Bizde ise bu rakamı tam açıklamıyorlar. Bu durum altın çıkaran şirketlerin bilançolarını etkiler.” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: 16:35 04.09.2020
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