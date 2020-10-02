Bakan nakdi ücret desteğinin yatacağı tarihleri duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan kimselere verilen nakdi ücret desteği ödemelerine dair detayları paylaştı. Açıklamaya göre ödemeler 9 Ekim’de tamamlanacak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.