BDDK “yatırım ve kredi kanallarına” swap imkanı sağladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uluslararası kalkınma bankalarının, Türkiye piyasasına yatırım yapmak veya Türk şirketlerine kredi kullandırmak için bazı türev işlemleri yapmasına izin vererek, bu bankaları TL erişim kısıtlamalarının bazılarından muaf tuttu.

BDDK ayrıca yabancı menkul kıymet saklama kuruluşları Euroclear ve Clear Stream’in, menkul kıymet takası ile sınır olmak üzere yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba kısa vadeli fonlama işlemlerini yapmasına izin verdi.

BDDK 2018 yılından itibaren yaptığı düzenleme değişiklikleri ile bankaların vadede TL alım yönünde olan türev işlemlerin büyüklüğünü ve yurt dışındaki finans kuruluşlarına yaptıkları TL plasmanları sınırlayarak TL erişimine kısıtlama getirmişti.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, uluslararası kalkınma bankalarının muafiyet kapsamında yurt içi bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemlerini şu şekilde sıraladı:

*Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB’den döviz karşılığında TL alınan) döviz swap işlemleri.

*BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında UKB’nin döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemleri.

*BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri.

*Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri. (REUTERS)