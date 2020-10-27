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BDDK’dan aktif rasyosu hesabında bankalar arası yabancı para kredi değişikliği

BDDK, aktif rasyosu hesaplanmasına yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin ve sendikasyon kredilerinin eklenmesine karar verdi.

Güncellenme: 08:34, 27/10/2020
Haberler Ekonomi
BDDK’dan aktif rasyosu hesabında bankalar arası yabancı para kredi değişikliği

1 Mayıs’ta özel bankaları daha fazla kredi vermeye zorlamak için yürürlüğe giren “aktif rasyosu” (AR) düzenlemesinde bir değişikliğe daha gidildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), AR hesaplanmasına bir yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin ve sendikasyon kredilerinin eklenmesine karar verdi.

BDDK’dan dün akşam yapılan açıklamada, “Yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde, sendikasyon kredilerinin ise, krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR’ın pay kısmında yer verilen ‘Krediler’ kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1.00 katsayısı ile dahil edilmesine” karar verildiği ifade edildi.

Karar 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

18 Nisan’da açıklanan AR düzenlemesinde, 30 Nisan, 29 Mayıs, 10 Ağustos ve 28 Eylül tarihlerinde değişikliklere gidilmişti. Her ay sonu itibariyle AR’nin o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90'ın, katılım bankaları için %70'in altına düşmemesi gerekiyor.

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