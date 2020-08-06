Borsa günü düşüşle kapattı!

Dövizlerde haftanın ilk yarısında başlayan tırmanışın devamıyla, dolardaki artış 50 kuruşu aşarken, euro ve sterlindeki artışlar da 1,00 kuruşa yaklaştı.

Dövizlerdeki bu sert tırmanışların durdurulması için Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ayrı ayrı aldılar.

Piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin “yakından izlenmekte” olduğuna dikkat çeken TCMB, “elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda” kullanacağını duyurdu.

TCMB’den yapılan açıklamada, “Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur” denildi ve şu uyarı yapıldı:

“Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir.

“Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

“Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir.

“Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.”

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

– dolar en düşük 6.0287 lira ve en yüksek 7.3108 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,

– euro en düşük 8.3315 lira ve en yüksek 8.6770 lirayı gördükten sonra, 8.65 – 8.66 lira aralığında,

– sterlin en düşük 9.2346 lira ve en yüksek 9.6468 lirayı gördükten sonra 9.60 – 9.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18180 – 1.19163 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18301 düzeyindeydi.

BDDK, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan “TL´ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti”nin, UKB´ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

BDDK’dan yapılan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Bankaları’nın (UKB), belirli koşullar kapsamında, “TL´ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına” karar verildiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

“Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu muafiyetin UKB´ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görülmüş ve bu kapsamda Kurulun 06.08.2020 tarihli ve 9114 sayılı Kararı ile, UKB´ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:

– TL cinsinden menkul kıymet almak ve

– Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla;

yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri,

– Vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin,

– BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin,

– BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin,

– Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL´ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir.” DHA