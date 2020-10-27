Bugün ekonomide ne oldu? (27.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ve jeopolitik endişelerle tarihi zirvede seyrediyor. Dolar/TL 8.20 seviyesinin üzerine çıkarak rekorunu yeniledi.

TL'de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen değer kaybı üzerinde etkili unsurların arasına son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri de eklenmiş durumda.

TCMB'nin likidite adımları sonucunda gecelik faizler %14.5'e yaklaşmış durumda. Ancak kurda önemli bir psikolojik seviye olan 8'in aşılması ardından hem lokal hem de yabancı yatırımcıların henüz TL'de iyimser bir seyir öngörmemesi endişeleri daha da artırıyor.

2) GRAM ALTIN REKOR KIRDI?

Dolarda yaşanan sert yükseliş altın fiyatlarında da rekor getirdi. Gram altın 500 TL’yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Uzmanlar 500 TL seviyesinin önemli bir psikolojik sınır olduğunu söylüyor. 500 üzerinde direnç noktası 505 TL olarak gösterilirken, gram altın fiyatının 500’ün üzerinde kalıcı olması durumunda 510 TL seviyesi takip edilecek.

3) AKTiF RASYOSUNDA DEĞİŞİKLİK

1 Mayıs'ta özel bankaları daha fazla kredi vermeye zorlamak için yürürlüğe giren “aktif rasyosu” (AR) düzenlemesinde bir değişikliğe daha gidildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), AR hesaplanmasına bir yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin ve sendikasyon kredilerinin eklenmesine karar verdi.

Karar 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

18 Nisan'da açıklanan AR düzenlemesinde, 30 Nisan, 29 Mayıs, 10 Ağustos ve 28 Eylül tarihlerinde değişikliklere gidilmişti.

4) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım’dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim’de sona eriyordu.