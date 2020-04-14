Çifte maaşlı bürokratlara corona kıyağı

Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kamuda çalışıp kamunun diğer kurumlarında yönetim, denetim ve tasfiye (kayyumlar dahil) görevlerinde bulunanlara ödenen tüm ücretlerin vergisini devlet üstlenecek.

Düzenlemeye göre, aylık ücret ve ek ödemelerin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave Gelir Vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından karşılanacak.

AYRICALIK SAĞLIYOR

Buna göre, birden fazla kurumdan aldıkları maaşları 49 bin lirayı aşan bürokratlar Maliye'ye beyanname verecek, ancak ödenecek vergiyi devlet üstlenecek.

2017'de üst düzey bürokratları vergiden kurtarmak amacıyla getirilen bu düzenlemenin, ülke corona virüsü salgınıyla uğraşırken yeniden mevzuata girmesi dikkat çekti. Bürokratlara sağlanan bu ayrıcalıktan çalışanlar yararlanamıyor.

Çalışanlar vergi ödüyor

Büyük bölümü iktidara yakınlığı nedeniyle ikinci ve üçüncü kurumlardan maaş alma hakkına kavuşan bürokratlara sağlanan ayrıcalık kamu dışındaki diğer çalışanlara tanınmıyor.

Birden fazla kurumdan ücret geliri elde edip toplam yıllık gelirleri 49 bin lirayı aşan tüm çalışanlar beyanname verip yüzde 15 yerine yüzde 27 oranında Gelir Vergisi öderken, çok koltuklu bürokratlar hem yüksek kazanç elde ediyor hem de vergiden kurtuluyor.