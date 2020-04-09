Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Corona’ ekonomisi… Murat Muratoğlu’ndan ‘korkutan’ tespitler, önemli uyarılar

SÖZCÜ yazarı Murat Muratoğlu, Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Muratoğlu, "Türk ekonomisi nereye gidiyor?" sorusuna yanıt verdi ve dünya ekonomisini bekleyen tabloyu "Olay çok farklı yerlere gidebilir" sözleriyle anlattı… İşte Muratoğlu’ndan çarpıcı tespitler...

09:54 -
Haberler Ekonomi
‘Corona’ ekonomisi… Murat Muratoğlu’ndan ‘korkutan’ tespitler, önemli uyarılar

SÖZCÜ gazetesi yazarı, ekonomist Murat Muratoğlu, ‘Sözcü Özel Haber'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “Tekalifi Milliye” çıkışını değerlendiren Muratoğlu, bu tarz açıklamaların piyasalar için çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Dolar ve Euro’nun ‘fırlamasını' değerlendiren Muratoğlu, “Dolar artarken Merkez Bankası da satış yaptı. O satışlarla birlikte Merkez Bankası'nın rezervi 64 milyar dolara geriledi” bilgisini verdi ve bunun “Ne anlama geldiğini” anlattı.

Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Muratoğlu, “Doların aşağı inmesi çok kolay değildir. Trend dolarda yukarı doğru devam eder” dedi. Ekonomist Muratoğlu, altınla ilgili de yatırımcılar için öngörülerini sıraladı…

IMF'nin corona önlemlerine değinen Muratoğlu, “IMF'nin 186 üyesi var. Bir tanesi de Türkiye. 185 ülke fon almak için IMF'ye gitti. Türkiye hariç…” dedi ve Türkiye’nin tavrını “Gurur yapmak doğru değil” diye eleştirdi.

Muratoğlu, sokağa çıkma yasağından, corona ile ilgili ekonomik tedbirlere kadar birçok konuda çarpıcı tespitlerde bulundu.

İLGİLİ HABERİmamoğlu, Nevşin Mengü'ye konuştu: Beni arayın tarif edeyimİmamoğlu, Nevşin Mengü'ye konuştu: Beni arayın tarif edeyim İLGİLİ HABERCorona virüsü can alırken, inşaat işçilerinin durumu... Nevşin Mengü sordu, Tezcan Acu yanıtladıCorona virüsü can alırken, inşaat işçilerinin durumu... Nevşin Mengü sordu, Tezcan Acu yanıtladı İLGİLİ HABERTürkiye'nin konuştuğu TIR şoförü Nevşin Mengü'ye anlattı: Neden evde kalınmıyor...Türkiye'nin konuştuğu TIR şoförü Nevşin Mengü'ye anlattı: Neden evde kalınmıyor...
AKP Corona Cumhurbaşkanı Dolar Dünya Euro Haber IMF Merkez Bankası Nevşin Mengü Sözcü Sözcü Gazetesi TAyyip Erdoğan Türkiye YouTube
Son güncelleme: 10:02 09.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more