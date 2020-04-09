‘Corona’ ekonomisi… Murat Muratoğlu’ndan ‘korkutan’ tespitler, önemli uyarılar

SÖZCÜ gazetesi yazarı, ekonomist Murat Muratoğlu, ‘Sözcü Özel Haber'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “Tekalifi Milliye” çıkışını değerlendiren Muratoğlu, bu tarz açıklamaların piyasalar için çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Dolar ve Euro’nun ‘fırlamasını' değerlendiren Muratoğlu, “Dolar artarken Merkez Bankası da satış yaptı. O satışlarla birlikte Merkez Bankası'nın rezervi 64 milyar dolara geriledi” bilgisini verdi ve bunun “Ne anlama geldiğini” anlattı.

Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Muratoğlu, “Doların aşağı inmesi çok kolay değildir. Trend dolarda yukarı doğru devam eder” dedi. Ekonomist Muratoğlu, altınla ilgili de yatırımcılar için öngörülerini sıraladı…

IMF'nin corona önlemlerine değinen Muratoğlu, “IMF'nin 186 üyesi var. Bir tanesi de Türkiye. 185 ülke fon almak için IMF'ye gitti. Türkiye hariç…” dedi ve Türkiye’nin tavrını “Gurur yapmak doğru değil” diye eleştirdi.

Muratoğlu, sokağa çıkma yasağından, corona ile ilgili ekonomik tedbirlere kadar birçok konuda çarpıcı tespitlerde bulundu.

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