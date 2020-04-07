Corona günlerinde Akkuyu inşaatında 5 bin 300 kişi çalışıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında çalışan şirket ve yüklenici kuruluş çalışanları arasında Covid-19 bulaşan kişi bulunmadığı ve her türlü önlemin alındığı açıklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, istisnasız tüm yüklenicilerden gelen personelin sağlık durumuyla ilgili verilerin günlük olarak güncellendiği, daha önce alınan önlemlere ilaveten, sahada çalışan yoğunluğunun azaltılması ve en az 1.5 metrelik sosyal mesafenin sağlanması kapsamında 3 Nisan'da ana yemekhanedeki doluluğun azaltılması için 2 ek sıcak yemek dağıtım noktası açıldığı bildirildi.

Çalışanların taşınmasında kullanılan otobüslerin doluluğunun yarı yarıya azaldığı ve kapasitenin yüzde 50'sinin kullanıldığı vurgulayan açıklamada, binalarda ve araçlarda dezenfeksiyon yapan uzman şirketlerin çalışmaları ile yoğun temizlik programı artırıldığı vurgulandı.

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5 BİN 300 KİŞİ ÇALIŞIYOR

İnşaat sahasında Akkuyu Nükleer A.Ş'nin ve alt yüklenici kuruluşların çalışanları da dâhil olmak üzere yaklaşık 5 bin 300 çalışan olduğu ifade edilen açıklama şöyle:

* Tüm çalışanlara kamuya açık alanlara gitmemeleri, hareket güzergahlarını en aza indirmeleri, ellerini düzenli olarak yıkamaları, tek kullanımlık peçete ve kişisel dezenfektanları kullanmaları gibi kişisel hijyen kurallarına sıkı biçimde uymaları, sağlık durumlarını izlemeleri ve en ufak belirtide amirlerine bilgi vermeleri ve sağlık kuruluşuna başvuruları tavsiye edilmiştir.

* Yabancı ülkelerden iş seyahatinden ve tatilden dönen tüm çalışanlar için 14 günlük karantina uygulaması getirilmiştir. Risk grubundaki (65 yaş üzerinde olan ve kronik hastalığı bulunan) çalışanlara uzaktan çalışma imkânı sağlanmıştır.

* Operasyon Merkezi'nin kararlarının uygulanmasının sağlanması için çalışanlara korunma önlemleri hakkında sürekli bilgilendirme yapılmasına ve sahanın denetlenmesine devam edilmektedir.

* Sahadaki inşaat-montaj işleri, gerekli koruma ve güvenlik önlemlerine uyularak olağan şekilde yürütülmektedir.

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“DAHA SIKI ÖNLEMLERİ DE ALMAYA HAZIRIZ”

Akkuyu Nükleer A.Ş'nin kamu kurumlarının talimatlarına ve tavsiyelerine uyduğunun altı çizilen açıklamanın sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

* Türkiye'de enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik daha sıkı önlemlerin alınması halinde onları da uygulamaya hazırız. Epidemik krizin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer santralin inşa süreci üzerindeki etkisini en aza indirmek ve Türk tarafı önündeki yükümlülüklerini Hükümetler arası Antlaşma 'da öngörülen sürelerde tam olarak yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

* Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu ‘Rosatom' varlık gösterdiği ülkelerde COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, çalışanların sağlığını korumak ve hem işletilen hem de inşa edilen nükleer güç tesislerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.