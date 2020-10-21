Ekonomistler 2020’de ne kadar daralma bekliyor?

Türkiye ekonomisinin corona virüsü salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yüzde 3.4 daralması beklenirken ekonominin 2021’de ise yüzde 4.1 büyümesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 48 ekonomistin tahminlerinin medyan değerine göre gayrı safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın tamamında %3.4 daralma yönünde.

Hükümet, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan 2021-2023 yıllarını kapsayan OVP’de salgından toparlanan ekonominin bu yılı %0.3 büyüme ile tamamlayacağını, 2021 yılında ekonominin %5.8 büyüyeceğini öngördü.

Ankete göre GSYH’nin gelecek yıl ise yeniden büyümeye geçerek %4.1 artış göstereceği tahmin ediliyor. Bu beklenti de hükümetin %5.8 öngörüsünün oldukça altında.

Ekonomik görünümün olası ikinci bir corona virüsü dalgasının yaşanıp yaşanmayacağına bağlı olduğunu ifade eden Credit Suisse analisti Berna Bayazıtoğlu, şöyle devam etti: “Yakın dönemin ötesindeki toparlanma, şirketlerin bilançolarının bu dönemde daha da bozulması ve politikaların güvenilirlik/görünürlük eksikliği gibi Türkiye özelindeki unsurlardan kaynaklanan belirsizliklere de bağlı olacak.”

EKONOMİ SON OLARAK 2009 YILINDA DARALDI

Türkiye ekonomisi son olarak küresel finansal krizin ardından 2009 yılında %4.7 oranında daralmıştı. Bunu takiben 2010-2018 döneminde ise küresel düşük borçlanma maliyetlerinden güç bulan inşaat yatırımlarının desteğiyle her yıl ortalama %5’in üzerinde büyüdü.

Ancak ABD ile ilişkilerdeki gerilim ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığının azaldığı endişeleriyle tetiklenen 2018 kur krizi sonrasında art arda üç çeyrek daralma kaydetti. Ekonomi geçen yılın tamamında ise %0.9 büyüme kaydetti.

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, corona virüsü salgını sırasında da faiz indirimlerini sürdürdü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede %24’ten %8.25’e çekti. TCMB enflasyondaki artış ile birlikte fiyat istikrarını sağlamak için faizleri önce sabit tuttu sonra da artırdı.

Yarın politika faizi kararını açıklamaya hazırlanan TCMB’nin faiz artışına devam etmesi bekleniyor. Reuters anketindeki tahminlerin medyanına göre TCMB’nin politika faizini güncel %10.25 seviyesinden yıl sonuna kadar %11.75 bandına çıkaracağı öngörülüyor.

YIL SONUNDAN SONRA DA FAİZ ARTABİLİR Temmuz ayında yapılan ankette politika faizinin yıl sonuna kadar %8 seviyesine ineceği öngörülüyordu. Unicredit yayımladığı notta, TCMB'nin, merkez ve doğu Avrupa merkez bankalarının arasında en büyük zorluklardan birisiyle karşı karşıya olduğunu, ve yıl sonundan önce tekrar faiz artışına gidebileceğini belirterek şöyle devam etti: '(Lira'daki) değer kaybının enflasyona en az 2.5 puan eklemesini, manşet enflasyonun Nisan 2021'de %13.8 seviyesinde pik yapmasını bekliyoruz.

TCMB’nin (TL’deki) değer kaybını engellemek için likiditeyi sıkılaştırması da muhtemeldir.” Son aylarda %12’ye yakın seyreden yıllık enflasyonun ise yıl sonunda %12.1’e yükseldikten sonra gelecek yıl sonunda %10.7 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Reuters anketinde enflasyonun 2022 sonunda %9.7’ye gerilemesi beklenirken tüm tahminler YEP’ten daha yüksek seviyelerde. TCMB’nin temmuz ayında açıkladığı 2020 yıl sonu enflasyon tahmini ise %8.9 seviyesinde. Banka ay sonunda tahminlerini güncelleyecek. Ankette cari açığın GSYH’ya oranı ise bu yıl 3.8% önümüzdeki yıl %3 tahmin edildi.

(REUTERS)