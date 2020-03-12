Fed para yağdırıyor! 1 trilyon dolarlık yeni açıklama geldi

Corona virüsü ve petrol fiyatlarının etkisiyle düşüşe geçen Amerikan borsalarını rahatlatacak hamle Fed’den geldi.

Fed, gecelik borç verme tavan limitini 175 milyar dolara yüksettikten bir gün sonra bir aylık repo işlem limitini 500 milyar dolara aynı şekilde 3 aylık repo işlem limitini de 500 milyar dolara yükselttiğiniz açıkladı.

Borsalardaki düşüş nedeniyle yine gün içinde 15 dakikalık bir işlem arasına giren ABD’deki borsalar, Fed’in kararı sonrası toparlamaya başladı.

Dow endeksi Fed sonrası 21500 puan civarından 22800’lere kadar yükseldi. S&P 500 endeksi ise 2500’lerden 2600’lere kadar toparlama gösterdi.

Fed’in arka arkaya açıkladığı rahatlatma paketlerine rağmen ABD’nin önemli endeksleri hafta başından kayıplar yaşayarak bugüne gelmişti.