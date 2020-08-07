Rekordan rekora koşan altın fiyatları ne durumda? Gram altın 480 lirayı aştı!

Tarihi zirveye çıkan gram ve çeyrek altın fiyatı dudak uçuklatırken, vatandaşlar da fiyatlardaki son durumu merak etmeye başladı. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen gram altın fiyatı dün 482 TL'yi aştı, çeyrek altın ise 832 TL ile rekor kırdı. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 7 AĞUSTOS

Gram altın: 481 lira

Çeyrek altın: 845 lira

Yarım altın: 1.680 lira

Cumhuriyet altını: 3.351 lira

ALTIN DİRENÇLERİ KIRDI

“Ons altın güçlü görünümünü sürdürüyor” başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, “1,985 dolar direncini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketi belirgin şekilde güç kazanan altının ons fiyatı yeni güne 2,040 doların üzerinde başlıyor. Altının yılın başından bu yana değer kazanımı yüzde 35'e yaklaşmış durumda. Aynı dönemde çok daha güçlü bir performans sergileyen gümüş ise yaklaşık yüzde 50 değer kazanmış durumda. Sık sık dile getirdiğimiz gibi corona virüsü endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını düşünüyoruz.” ifadesi yer aldı.

ABD ham petrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor.