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Gram ve çeyrek altın kaç para oldu? 29 Ağustos anlık altın fiyatları…

Haftanın ilk tatil gününde altın fiyatlarındaki dalgalanma merak ediliyor. Altın alarak kara geçmek isteyen veya birikimlerini Türk parası yerine altında tutmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. 29 Ağustos Cumartesi günü, gram altın 463 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

10:21 -
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın kaç para oldu? 29 Ağustos anlık altın fiyatları…

Ağustos ayı içerisinde altının ons fiyatının yükselmesiyle birlikte Türkiye'de de altın fiyatları tavan yapmıştı. 480 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı, sonrasında düşüş evresine girmişti. Piyasaların kapalı olduğu haftanın ilk tatil gününde altın fiyatlarındaki son değişimleri haberimizde bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 463.25

Satış: 463,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 752,20

Satış: 762,50

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.500,30

Satış: 1.527,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.000,70

Satış: 3.037,70

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3– Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4– Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5– Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9– Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10– Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13– ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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