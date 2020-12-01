Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek

İngiltere'de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek.

Güncellenme: 14:39, 01/12/2020
Haberler Ekonomi
İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek

İngiliz perakende şirketi Debenhams’ın, şirketi alacak bir alıcının çıkmaması üzerine tasfiye edileceği açıklandı.

Debenhams’ın faaliyetlerinin giderek azaltılacağını açıklayan ticari danışmanlık şirketi FRP Advisory, bu süre esnasında şirketin tamamı ya da bir bölümünü satın almak isteyenlerin tekliflerine açık olacaklarını belirtti.

12 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

İngiltere’de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan Debenhams’ın iflası, önceki gün Philip Green’in Arcadia moda grubu şirketinin tasfiye sürecine girerek, yaklaşık 13,000 kişinin işini kaybedeceğinin sinyalini vermesinden sonra geldi. (REUTERS)

İlginizi ÇekebilirWalt Disney 32 bin kişinin işine son verecekWalt Disney 32 bin kişinin işine son verecek İlginizi ÇekebilirShell 9 bin kişiyi işten çıkaracakShell 9 bin kişiyi işten çıkaracak

 

ABD Ekonomi İngiltere Moda
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more