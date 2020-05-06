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İşte Netflix’in işe geri dönüş planı

Dünyanın en büyük ücretli video platformu Netflix dizi çekimlerine yeniden başlıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre kalabalık insanların bulunduğu sahneler bir süre çekilmeyecek. Senaristler kadın ve erkek oyuncuların yakınlaştığı sahneler yazmayacak.

Sozcu.com.tr
15:20 -
Haberler Ekonomi
İşte Netflix’in işe geri dönüş planı

Dijital video abonelik hizmeti alanında dünyanın en büyük şirketi Netflix corona virüsü sebebiyle ara verdiği prodüksiyonlarına geri döneceğini açıkladı.

Şirketin içeriklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ted Sanderos'un verdiği bilgilere göre şirket Güney Kore, Japonya ve İzlanda'da çekimlerine başladı. Netflix'in bu ay İsveç'te Haziran ayında da Norveç'te çekimlerine devam etmesi planlanıyor.

Çekimleri ABD'de devam eden firmanın ünlü dizilerinden Stranger Things'in prodüksiyon süreci ise şimdilik belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.

AÇIK BÜFE YOK, MAKYAJ MALZEMELERİ DEĞİŞECEK

Los Angeles Times'a açıklama yapan Sanderos, “Bazı çekim ekipleri işe dönme konusunda endişeliler ve evlerinde oturan insanlar da onların çekeceği eğlenceye güveniyor” diye konuştu.

Netflix'in işe geri dönüş planına göre dizi setlerinde açık büfe yemekler yerine kutu yemekler getirilecek, birkaç saatte bir oyuncular ve çekim ekibinin ellerini yıkaması zorunlu olacak. Makyaj malzemeleri ise tek kullanımlık kullanılacak.

Sanderos'un verdiği bilgilere göre kalabalık oyuncu grubunu veya figürasyonun bulunduğu sahneler bir süre çekilmeyecek. Erkek ve kadın oyuncuların yakınlaştığı sahneler pandemi riski azalana kadar dizilerin yeni bölümlerinde olmayacak.

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Son güncelleme: 15:28 06.05.2020
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