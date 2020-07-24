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Kare çikolata savaşının galibi belli oldu

Ritter Sport, 1932 yılından beri ürettiği kare şeklindeki çikolatayı Almanya’da 1993’te patentlemişti. İsviçreli Milka, 2016’da buna karşı açtığı davayı kazanmıştı. Ancak Federal Adalet Divanı, son kararı verdi ve Alman şirketi haklı buldu. Artık Almanya’daki raflarda sadece bir markanın kare şekilde çikolataları satılabilecek: Ritter Sport.

Sozcu.com.tr
08:07 -
Haberler Ekonomi
Kare çikolata savaşının galibi belli oldu

Almanya'da yıllardır devam eden ilginç bir dava vardı. İki çikolata markası Ritter Sport ile Milka, ‘kare çikolata' nedeniyle mahkemelik olmuştu. BBC'de yer alan habere göre Ritter Sport, on yıllardır ürünlerini kendi patenti olan kare şeklinde pazarlıyordu. Milka, Almanya'da bu konuda rakip olunca, olay hukuksal boyut kazandı. İsviçreli Milka, 2016'daki ilk davayı kazanarak patentin silinmesini sağladı.

KARAR NEDENİ: FİYAT FARKLILIĞINA YOL AÇMIYOR

Ritter Sport, davayı Federal Adalet Divanı'na taşıdı. Buradaki yargıçlar, Milka'nın haksız olduğuna hükmetti. Böylece ‘kare çikolata' savaşının galibi Ritter Sport oldu. Almanya'da normalde bir marka, şeklin ürüne değer atması durumunda patent koruma talebinde bulunamıyor. Ancak yargıçlar, bunun farklı bir dava olduğuna karar verdi. Çikolatanın kare yapısının, tüketiciler için nereden geldiğinin ve kalitesinin bir işareti olarak değerlendirildi. Bu üründe şeklin, sanatsal anlamda bir değerinin olmadığına ve fiyat farklılığına yol açmadığına hükmedildi.

‘HERKESİN CEKET CEBİNE SIĞACAK BİR ÇİKOLATA'

Ritter Sport'un kare şeklindeki çikolataları 1932 yılına dayanıyor. Clara Ritter'in, “Herkesin ceket cebine sığacak, kolay kırılmayacak ve klasik çikolata barlarıyla aynı ağırlıkta olacak bir çikolata yapalım” isteği sonrası kare çikolata üretildi. Aile şirketi bu şekli 1993 yılında patentle koruma altına aldı.

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