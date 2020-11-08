Murat Uysal’ın görevden alınması dövizle ilgili iddiası

Reuters’a konuşan ekonomi yönetimine yakın isimler, Uysal’ın liranın büyük değer kaybından sorumlu tutulduğunu belirtiyor.

Ajansa konuşan üst düzey bir yetkili, “Dövizdeki yükseliş tüm beklentilerin hızla üzerine çıktı. Bazı adımların etki edebileceği beklentisi vardı ama bu da gerçekleşmedi” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi’nden stratejist Timothy Ash de, “Uysal’ın başkanlığı tam anlamıyla felaketti. Ağbal’ın ondan kötü olamayacağı kesin” dedi.

Twitter hesabından görevden almayı değerlendiren Ash, Naci Ağbal için ise “İyi bir teknokrat olarak isim yapmıştı. Aslında bu iş için uygun bir isim” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR GÖREVLE KARŞI KARŞIYA”

Handelsbank’tan ekonomist Erik Meyersson de Uysal’ın ülkenin ekonomik sıkıntılarının bedelini ödediği yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “düşük faizi” savunması nedeniyle, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararları da 18 aylık Uysal yönetiminde yakından takip edildi.

Uysal’dan önceki başkan Murat Çetinkaya, Erdoğan tarafından “faizleri yüksek tuttuğu” gerekçesiyle birçok kez eleştirilmişti ve süresi dolmadan görevden alınmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan AKP yönetiminden bir yetkili, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın “zor bir görevle” karşı karşıya olduğunu ancak liranın altında olduğu baskıyı hafifletebilecek güçlü bir isim olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Aynı yetkili, “Ağbal zekice hamleler yapacaktır” dedi ve Ağbal’ın siyasi müdahaleyi kabul edecek türden biri olarak görülmediğini aktardı.

Merkez Bankası’nın yüzde 5’lik enflasyon hedefine rağmen Türkiye’de TÜFE yüzde 12 civarında.

Merkez Bankası’nın geçen ay yapılan toplantısında politika faizini bu oranın altında, yüzde 10,25’te bırakması TL’nin hızla değer kaybetmesine yol açmıştı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1968'de Bayburt'ta doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AKP Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AKP MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görev yapan ve iyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babası.

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