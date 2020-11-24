Son dakika… Aktif Rasyosu kaldırılıyor

Ekonomi yönetiminden normalleşme adımları gelmeye devam ediyor. Bankaların daha fazla kredi vermesi için uygulamaya konan Aktif Rasyosu kaldırılıyor. Kararın ardından mevduat faizlerinin artması, verilen kredi miktarının ise azalması bekleniyor.

BDDK açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Aktif Rasyosu

uygulamasının başladığı hatırlatıldı.

BDDK aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığını da belirtti.

AĞUSTOS AYINDA DÜZENLEMEYE GİTMİŞTİ

BDDK ağustos ayında düzenlemeye gitmiş, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında %100’den %95’e, katılım bankalarında %80’den %75’e düşürmüştü. Böylece bankaların daha fazla TL kredi vermek için üzerilerindeki baskıyı bir miktar azalmıştı.

İKİ BANKAYA CEZA KESİLMİŞTİ

BDDK, HSBC'ye AR düzenlemesindeki oranı tutturamadığı gerekçesiyle geçen yıl kârının yüzde 40'ına denk gelen yaklaşık 180 milyon TL'lik ceza kesmişti. Albaraka Türk Katılım Bankası, KAP'a yaptığı açıklamada 20,6 milyon TL ceza kesildiğini duyurmuştu.