Son dakika: Altından bir rekor daha

Gram altın 388 TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Çeyrek altın da 633 TL’yi görerek bir tarihi zirveyi daha gördü. Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun 7 seviyelerine yaklaşması önemli bir rol oynuyor çünkü altının ons fiyatı dolar üzerinden hesaplanıyor.

24 NİSAN CUMA GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ PARA?

Çeyrek altın: 633,23 Lira

Yarım altın: 1,248 Lira

Gram altın: 388,60 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2,607 liradan Lira

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarını geçen hafta sozcu.com.tr'ye yorumlamıştı.

2008 krizinden sonra da piyasaya çok para sürüldüğünü hatırlatan Yıldırımtürk, “Bugün de benzer bir dönem yaşanıyor. Çok yüksek likidite var. Bu yüksekliğin getirdiği bir iyimserlik söz konusu. Böyle bir ortamda al-sat yapan fonlar var diye tahmin ediyorum.” dedi.

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Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ons alın fiyatının 1.400 dolar seviyelerine kadar çekilebileceğini belirten Yıldırımtürk, “2001 ve 2008 krizlerinde de gördük. Likidite için ilk altın satılıyor. Ben yine öyle olacağını düşünüyorum. Fakat uzun vadede altın tekrar yukarıya doğru hareket edecek.” ifadesini kullanmıştı.