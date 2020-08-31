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Son dakika… Kısa Çalışma Ödeneği iki ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:18 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Kısa Çalışma Ödeneği iki ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos’ta sona eriyordu.

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

*Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.

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Son güncelleme: 00:43 31.08.2020
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