Starbucks ABD’de faaliyete başlıyor

Starbucks, ABD'deki mağazalarını mart ayının ortalarından itibaren kapatmıştı. Şirket, bazı bölgelerdeki mağazalarını açıp durumu yakından takip etmeyi planlıyor. CNN’de yer alan habere göre; CEO Kevin Johnson'dan çalışanlara gönderilen mektupta, “Her bölgede corona virüsü durumu yakından izlenmeye devam edilecek. Ardından tüm mağazaların ne zaman tamamen çalışmaya başlayacağına karar verilecek” ifadeleri yer aldı.

ÇİN’DEKİ DENEYİM ÖRNEK OLACAK

Johnson, açılacak mağazalarla ilgili kararı karmaşık ve sürekli değişen verilere göre vermeye çalışacaklarını söyledi. Şirket yetkilileri, halk sağlığı krizinin yerel durumu, sağlık ve hükümet yetkililerinin önerileri, toplum duyarlılığı ve mağazaların operasyonel hazırlığı olmak üzere 4 ana kriter üzerinden şirketi bilgilendirecek. Kevin Johnson, Starbucks'ın Çin'de benzer planlamayla mağazaları yeniden açtığını belirtti

HİSSELERİ YÜZDE 17 DEĞER KAYBETTİ

Şirketin ABD'deki 15 bin mağazasından bazıları sadece ‘arabaya servis' sistemiyle çalışmaya devam ediyor. Bazı yerel mağazalarda ise eve teslimat şeklinde hizmet veriliyor. Starbucks CEO'su Kevin Johnson, Çin'de yaşadıkları deneyimin ABD'de kendilerine yol göstereceğini dile getirerek, “Dikkatli bir şekilde düşünerek bir sonraki aşamaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Starbucks'tan geçen hafta yapılan açıklamada, virüs salgını nedeniyle gelirlerin yarı yarıya azalabileceği uyarısı yapılmıştı.

Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 17 değer kaybetti. Türkiye'de corona virüsü salgını sonrası önlem alınan ilk alanlardan biri, kafe ve kıraathanelerin kapatılması olmuştu.

ABD'DE SON DURUM NE? ABD salgını en ağır şekilde geçiren ülke. Son verilere göre ABD'de görülen vaka sayısı 700 bin 896 kişi. Corona virüsü salgını nedeniyle ölüm sayısı ise 36 bin 987 kişiye ulaşmış durumda.