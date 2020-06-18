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Tatile 18 ay taksit

Uçak bileti ve seyahat harcamalarında kredi kartında taksit sınırı BDDK tarafından 12 aydan 18 aya yükseltilmişti. Resmi Gazete'de bugün yer alan düzenlemeye göre kredi kartı dışındaki ödeme türlerinde de taksit sınırı 18 aya çıkarıldı.

Sozcu.com.tr
07:53 -
Haberler Ekonomi
Tatile 18 ay taksit

Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama için yapılacak taksitlendirme süresi 18 aya çıkarıldı.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu 9 Haziran tarihinde kredi kartında yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksiti 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

Yılın başında ise zorunlu harcamaları kısarak ekonomiyi soğutmak adına söz konusu harcama gruplarında kredi kartına taksit süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü.

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