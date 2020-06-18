TOKİ Bursa, Yalova, Bayburt, Manisa konut kura sonuçları sorgulama…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından bu yıl uygulamaya konulan ve çekilişleri devam eden her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesinde bugün Bursa, Yalova, Bayburt ve Manisa illerin için kura çekilişi düzenlendi. Vatandaşlar ise konut kura çekilişinde hak sahibi olup olmadığını listeden sorguluyor. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ’nin konut kura çekilişleri canlı olarak gerçekleştiriliyor. Bugün düzenlenen Bursa, Yalova, Manisa ve Bayburt illerinin kura çekiliş sonuçlarını aşağıda paylaştığımız linkler üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TOKİ BURSA SONUÇLARI

TOKİ YALOVA SONUÇLARI

TOKİ MANİSA SONUÇLARI

TOKİ BAYBURT SONUÇLARI

TOKİ BURSA, YALOVA, BAYBURT VE MANİSA KURALARI SAAT KAÇTA?

Bursa Gemlik TOKİ konutları kurası saat 10:00'da

Yalova Merkez TOKİ konutları kurası saat 13:00'da

Bayburt TOKİ konutları kurası saat 15:00'de

Manisa Yunusemre TOKİ konutlar kurası saat 16:00'da

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.