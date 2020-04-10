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Trafik sigortası ve DASK prim ödemeleriyle ilgili flaş düzenleme

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını açıkladı.

17:26 -
Haberler Ekonomi
Trafik sigortası ve DASK prim ödemeleriyle ilgili flaş düzenleme

TSB’den yapılan açıklamada, “Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir” denildi ve şu öneriler yapıldı:

*Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları önlemlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

*Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

*Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir. DHA

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