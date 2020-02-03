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TÜFE sepetinde gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı düştü

Tüketim sepetinde 2019 yılında yer alan aspiratör ve fotoğraf makinası 2020 sepetinde yer almadı sepete bu iki ürün yerine davlumbaz ve çocuk taytı girdi. En büyük harcama grubu olan gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığını düşürüp, alkollü içecekler ve tütünün ağırlığını artırdı.

11:40 -
Haberler Ekonomi
TÜFE sepetinde gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) sepetinde en büyük harcama grubu olan gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığını düşürüp, alkollü içecekler ve tütünün ağırlığını artırdı.

TÜİK, tüketici fiyatları endeksinde yıllık güncellemesini açıkladı. TÜİK güncellemesinde, “TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl değişim gösterebilmektedir. Her yıl ayrıca endeks sepetinde yer alan ürünler için tanımlar gözden geçirilmekte, piyasada yer alan en güncel tanımlara göre fiyatlar tabletler ile alanda derlenmektedir. TÜFE tüketim sepeti ve ağırlıkları yıl içinde hiçbir şekilde değişmeden sabit kalmaktadır” denildi.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN AĞIRLIĞI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 23.29 düzeyinden 22.77’ye düşürülürken, alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı yüzde 4.23 düzeyinden yüzde 6.06 düzeyine yükseltildi.

Bu dönemde giyim ve ayakkabı ağırlığı da yüzde 7.24’ten yüzde 6.96’ya, konutun ağırlığı yüzde 15.16’dan yüzde 14.34’e, ev eşyasının ağırlığı yüzde 8.33’ten yüzde 7.77’ye düşürüldü.

Sağlık payı yüzde 2.58’den yüzde 2.80’e yükseltilirken, ulaştırmanın payı yüzde 16.78’den yüzde 15.62’ye düşürüldü.

TÜİK ayrıca, TÜFE sepetine, “davlumbaz” ve “çocuk için tayt”ı eklerken, “aspiratör” ve “fotoğraf makinesi”ni sepetten çıkarttı. (DHA)

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Son güncelleme: 11:47 03.02.2020
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