Turkcell İnteltek’i satıyor

Turkcell spor bahis oyunları işletmecisi İnteltek’teki %55 payının diğer ortak Intralot’a satışı için bağlayıcı ön sözleşme imzaladı.

İnteltek 15 yıl sürdürdüğü spor müsabakalarına dayalı bahis oyunu yürütme imtiyazını geçen yıl Şubat ayında sonuçlanan ihaleyle Demirören Holding ile ABD’li Scientific Games’in iştiraki Şans Girişim’e kaybetmişti.

Turkcell’in KAP’a yaptığı açıklamada sözleşmenin dün imzalandığı ifade edilerek satışın yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

İddaa ihalesini geçen yıl Demirören-Scientific Games ortaklığı kazanmıştı. Turkcell’in ihaleye ilişkin itirazları dikkate alınmamıştı. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden istifa etmişti.

(REUTERS)