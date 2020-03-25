Üç kamu bankasından yeni kredi kampanyası

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için kredi desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Üç kamu bankası tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmaların başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor.

Ayrıca teminat eksiği bulunan firmalar krediye erişim için Hazine Destekli KGF kefaleti de sağlayabilecek. Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7.5 faiz oranı ile yapılacak. (REUTERS)