Vatandaşın borcu katlandı

CHP'nin hazırladığı ekonomi raporuna göre, KOBİ'ler krediye ulaşmakta güçlük çekerken vatandaşın borcu gittikçe katlanıyor. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 19.2 milyar lira daha artarak 609.7 milyar lira oldu. 27 Aralık 2019–31 Ocak 2020 günleri arasındaki verilere göre bu borcun 490.2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 119.5 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 139 milyon lira artarak 24 Ocak itibarıyla 20.9 milyar lira oldu.

KREDİLER YÜZDE 1.1 ARTTI

CHP Meclis grubunun hazırladığı ekonomi değerlendirme raporunda şu veriler paylaşıldı: “Bankaların verdiği krediler (bankaların bankalara verdiği krediler hariç) aynı dönemde 29 milyar lira (yüzde 1.1) arttı ve 2 trilyon 683 milyar lira oldu. Mevduatın krediye dönüşüm oranı ise 2019 yılı sonundaki düzeyine yüzde 103.5'e çıktı. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise 124 milyon lira azalarak 5 Şubat itibarıyla 152.1 milyar lira oldu.”

Raporda, 31 Aralık 2019–5 Şubat 2020 tarihleri arasında bankalardaki (bankalararası mevduat hariç) toplam mevduat 28 milyar lira (yüzde 1.1) artarak 2 trilyon 595 milyar liraya yükseldiği belirtildi. Aynı dönemde TL cinsinden mevduatlar 12.4 milyar lira artarak 1 trilyon 271 milyar liraya yükseldi. Döviz cinsinden mevduatlar ise 16.2 milyar lira artarak 1 trilyon 324 milyar liraya (222.3 milyar dolara) çıktı. Döviz mevduatlarında dolar cinsinden artış ise 1.4 milyar dolar oldu.