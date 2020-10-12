1 yıldır maaş alamayan madencilere izin yok

Karaman’ın Ermenek’te Cenne mevkisinde bulunan özel maden ocağında çalışan ve 1 yıldır maaş alamadıklarını öne süren, Maden İş Sendikası’na bağlı bir grup madenci, bugün aileleriyle birlikte Ankara´ya doğru yürüyüşe geçti.
Ermenek´te, 28 Ekim 2014´te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenci anısına, 18 günde Ankara’ya ulaşmayı planlayan grubun yürüyüşüne, izinsiz olduğu gerekçesiyle onay verilmedi.
Maden sahasından Ermenek- Konya yoluna çıkmak isteyen işçilere, jandarma ekipleri izin vermedi. Bu sırada gruptan 1 kişi, gözaltına alındı. Kalabalık, bölgede bekleyişe geçerken, alana çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.