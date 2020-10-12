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1 yıldır maaş alamayan madencilere izin yok

Ermenek'te özel maden ocağında çalışan bir grup işçi, 1 yıldır maaşlarını alamadıkları için Ankara´ya doğru yürüyüşe geçti. Jandarma, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşü engelledi

15:08 -
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1 yıldır maaş alamayan madencilere izin yok

Karaman’ın Ermenek’te Cenne mevkisinde bulunan özel maden ocağında çalışan ve 1 yıldır maaş alamadıklarını öne süren, Maden İş Sendikası’na bağlı bir grup madenci, bugün aileleriyle birlikte Ankara´ya doğru yürüyüşe geçti.

Ermenek´te, 28 Ekim 2014´te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenci anısına, 18 günde Ankara’ya ulaşmayı planlayan grubun yürüyüşüne, izinsiz olduğu gerekçesiyle onay verilmedi.

Maden sahasından Ermenek- Konya yoluna çıkmak isteyen işçilere, jandarma ekipleri izin vermedi. Bu sırada gruptan 1 kişi, gözaltına alındı. Kalabalık, bölgede bekleyişe geçerken, alana çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Ankara çevik kuvvet Karaman Konya maden
Son güncelleme: 15:09 12.10.2020
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