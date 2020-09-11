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10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

Haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’da bu hafta büyük ikramiye 18 milyon 691 bin 692 lira olarak belirlendi. Dün akşam canlı yayın ile yapılan çekilişte 6 bilenin çıkmaması üzerinde Süper Loto bu hafta devretti.

09:36 -
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10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

60 rakamın arasından çekilen şanslı 6 numarayı bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı Süper Loto'da 10 Eylül'de yapılan çekiliş sonucunda; 6-17-26-27-40-48 numaraları belirlendi. 6 bilenin çıkmadığı çekilişte, toplam 13 kişi 5 bildi ve kişi başı 28 bin 402 lira kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto'da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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