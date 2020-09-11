10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

60 rakamın arasından çekilen şanslı 6 numarayı bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı Süper Loto'da 10 Eylül'de yapılan çekiliş sonucunda; 6-17-26-27-40-48 numaraları belirlendi. 6 bilenin çıkmadığı çekilişte, toplam 13 kişi 5 bildi ve kişi başı 28 bin 402 lira kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto'da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

