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12 bin liraya alıp 90 bin liraya yeniledi! Hayatının şokunu yaşadı…

Bursa'da, bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay’ın (25) 12 bin liraya alıp, 90 bin TL harcayarak modifiye ettiği otomobil, yapılan teknik değişiklikler sebebiyle trafikten menedildi.

17:51 -
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12 bin liraya alıp 90 bin liraya yeniledi! Hayatının şokunu yaşadı…

İnegöl’de, bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi. Altunbay, ses sisteminden jantlarına kadar en ince ayrıntısıyla yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.

Açıklama yapan Ali Rıza Altunbay, “Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL´ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL´nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu” diye konuştu.

Foto: DHA

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay'ın 90 bin TL'ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlattı. İncelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay'a 7 gün süre verilerek, 132 TL ceza kesildi.

Bu süre içinde Altunbay'ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil trafikten menedildi. (DHA)

Foto: DHA

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