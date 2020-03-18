18 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunları arasında en fazla oynananlar arasında yer alan Sayısal Loto’nun bu akşamki sonuçları saat 21.45’te yapılacak çekilişle belli olacak. Sayısal Loto’nun son yapılan çekilişinde 1 kişi 6 şanslı rakamı bilerek 3 milyon 194 bin liralık büyük ikramiyeye hak kazanmıştı. Bu akşamli Sayısal Loto çekilişinde de büyük ikramiyenin üç milyona yaklaşması bekleniyor. İşte 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 18. Mart 2020 tarihli çekilişi saat 21.45’te başlayacak. Sayısal Loto sonuçları çekilişin başlamasından dakikalar sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğu anda sayfamızdan sorgulayabilirsiniz.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto