22 adrese fuhuş operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ‘fuhuş’, ‘fuhşa teşvik’, ‘fuhşa yer temin etmek’ suçlarına yönelik yaptığı araştırma sonrası 22 ayrı adresi takibe aldı. Adreslere düzenlenen operasyonda 17’si yabancı uyruklu olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan altı kişi ‘fuhşa yer temin etmek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, iki kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 22 adres mühürlendi. (İHA)